A due mesi e mezzo dalla data X, tutti gli indizi portano verso il centro della regione, non solo geografico, ma anche politico.

Nonostante gli sforzi per mantenere segreta la scelta, sembra che secondo insistenti voci, Catanzaro sia il luogo scelto da Occhiuto per celebrare la fine del suo annus horribilis, per usare le parole della Regina Elisabetta II quando Carlo e Diana si separarono e la Corona vacillò nel cuore degli inglesi. In questo caso, però, per il presidente uscito e rientrato subito, sarebbe invece il sigillo di una vittoria consolidata sulle ceneri di una lunga estate calda.

Nelle scorse settimane la Rai avrebbe effettuato i primi sopralluoghi nel capoluogo di Regione - a due passi dall’aeroporto di Lamezia (dettaglio non di poco conto visto il nutrito carnet di artisti che si esibiranno sul palco) - per individuare il sito ideale per la lunga diretta dell’Anno che verrà.

Se sarà una piazza o un parco è tutto da stabilire, ma sui particolari ci sarà modo e tempo di discutere.

Interlocuzioni sarebbero in corso per rifinire i dettagli di un evento che accenderà, ancora una volta, i riflettori sulla Calabria trasformata nel countdown più nazional popolare d’Italia da Trieste in giù.