Si è disputata ieri la terza giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, che nel girone D ha visto le squadre calabresi centrare risultati positivi. Arriva infatti la prima vittoria stagionale per la Blingink Soverato, che supera in casa il Promostan Regalbuto 8-6, mentre il Città di Acri conquista il primo punto in campionato pareggiando in trasferta 4-4 contro il Piazza Armerina.

Al PalaScoppa di Soverato, la formazione allenata da mister Longo ha centrato il primo successo nella categoria al termine di una gara combattuta e ricca di gol. Decisivi Vedoveli e Piovesan, entrambi autori di una tripletta, oltre alle marcature di Celestini e Gallo. La Blingink ha mostrato maggiore concretezza rispetto alle prime uscite, trovando quella vittoria che può rappresentare una svolta nel proprio cammino stagionale.

Applausi anche per il Città di Acri, che in Sicilia ha sfiorato l’impresa. I rossoneri di coach Basile, sotto di due reti, hanno saputo reagire con carattere portandosi avanti fino al 3-4 grazie ai gol di Mannella, Arcidiacone e alla doppietta di Martinez. A negare la vittoria, nel finale, il tiro libero trasformato dai padroni di casa del Piazza Armerina, che ha fissato il punteggio sul 4-4. Oltre al punto conquistato, resta la preoccupazione per Mario Pagliuso, uscito nel secondo tempo per una probabile distorsione al ginocchio.

Nel resto del girone, continua la corsa del Marsala, che si issa al comando in solitaria dopo il successo esterno per 5-3 in casa della Roma 3z History, approfittando del ko dello Junior Domitia, battuto dal Messina per 8-4. Vittoria anche per il Mazara, che supera 4-1 l’Eur Roma.