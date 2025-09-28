Nella prima giornata di campionato, la squadra reggina è costretta a fare i conti con numerose assenze pesanti e cede alla formazione siciliana

Esordio amaro in campionato per la Cadi Antincendi Futura, travolta al Palattinà dal Canicattì con un netto 6-2 nella prima giornata del torneo di A2 Élite. Una serata difficile per la formazione reggina, costretta a fare i conti con numerose assenze pesanti: fuori per squalifica Pizetta e Torino, indisponibili Minnella, Ficara e Gabriele Squillaci.

Il match si è subito messo in salita per Honorio e compagni. Dopo appena un minuto Fuschi ha punito la retroguardia locale portando avanti i siciliani. La reazione della Futura non si è fatta attendere e al 7’ Cividini, servito da Honorio su calcio piazzato, ha rimesso il punteggio in equilibrio. Arrivato il punto del pari i gialloblù hanno spinto con convinzione, sfiorando più volte il vantaggio con Scopelliti, Honorio e Mendes.

Nel momento migliore dei padroni di casa, però, è arrivato il break del Canicattì. Ancora Fuschi e una doppietta di Sanz, micidiale in velocità, hanno ribaltato il match, portando il risultato sull’1-4. Prima dell’intervallo ci ha pensato Corallo, con una bordata dalla distanza, ad allungare sul 5-1.

Nella ripresa la Futura ha continuato a provarci, trovando il gol del 2-5 con Falcone dopo una bella iniziativa di Vitinho, ma la gioia è durata poco: Laurenzana ha immediatamente ristabilito le distanze per il definitivo 6-2 in favore del Canicattì. Per la Cadi Antincendi Futura una serata da archiviare in fretta.