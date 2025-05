Dopo il 2-2 dell’andata, i gialloblù cedono 2-1 in trasferta. Prestazione generosa, tre legni colpiti e un finale tutto all’attacco non bastano per agguantare il pari

La Polisportiva Futura saluta i playoff di Serie A2 Élite e dice addio al sogno promozione. Dopo il 2-2 dell’andata, i gialloblù cadono 2-1 sul campo del Pescara Academy al termine di una partita combattuta e sfortunata.

Il match si apre con grande equilibrio, ma a rompere l’inerzia sono i padroni di casa: Junior sfrutta una disattenzione su calcio d’angolo e porta in vantaggio il Pescara. Il raddoppio arriva poco dopo con una prodezza di Rodriguez che trafigge Parisi con una conclusione sotto il sette. La Futura accusa il colpo ma non molla. Prova a rispondere con coraggio e chiude il primo tempo in crescendo, sfiorando il gol con Labate che supera il portiere ma colpisce in pieno il palo.

Nella ripresa i calabresi alzano il ritmo e trovano il gol con Falcone, bravo a finalizzare un bell’assist di Pizetta. Da quel momento in poi è assedio: Pizetta, Honorio e Musumeci ci provano in tutti i modi, ma trovano un super Cilli tra i pali e ancora i legni a negare il pareggio. A cinque minuti dalla fine, altra clamorosa occasione per Pizetta che centra l’incrocio. Nel finale forcing disperato con il power play, ma il risultato non cambia.

Termina così l’avventura della Futura nei playoff, con tanto rammarico ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto. Una stagione importante, chiusa a testa altissima.