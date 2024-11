La quarta giornata del campionato di Serie A2 di Futsal ha tra le protagoniste due squadre calabresi: la Pirossigeno Città di Cosenza ed il Futsal Polistena. Tra le calabresi non ha giocato il Cataforio, rinviata a causa del covid-19 la gara in casa dell’Assoporto Melilli.

Il Città di Cosenza ne fa nove

I rossoblù cosentini ritornano in campo dopo lo stop forzato a causa di un calcettista del roster risultato positivo al covid-19, la squadra allenata da mister Tuoto contro il Bovalino disputa la sua seconda partita stagionale e dovrà dunque recuperare altri due match.Nel derby tutto calabrese i cosentini annichiliscono la squadra reggina: finisce 9-2 per i lupi che al momento hanno conquistato due vittorie su due partite giocate e nonostante le gare da recuperare hanno il secondo miglior attacco del torneo con 17 gol, al comando c’è il Polistena con 19 ma con quattro gare giocate. Conto il Bovalino la Pirossigeno va a segno con Fedele, Gonzales, Poti, Marchio (doppietta), Grandinetti (Tripletta) ed un autorete di Villoria. I gol dei reggini portano la firma di Crivi, che aveva messo a segno il momentaneo 1 a 1 e Federico.



Vince il Polistena

Pronostico rispettato per il Futsal Polistena. Al palazzetto dello sport “Caduti sul lavoro” va in scena una piacevole partita contro la Gear Siaz Piazza Armerina. La squadra allenata da mister Pino Molluso vince per 5-3 e si conferma in testa alla classifica con 10 punti in quattro partite giocate. Per i reggini a segno Maluko (doppietta), Creaco (doppietta) e Arcidiacone, di Soares (doppietta) e Amantes i gol degli ospiti.

Il resto della giornata

Nella quarta giornata vittoria netta del Napoli che vince 7-0 contro la Siac Messina: campani con due gare da recuperare. Vittoria di misura per il Futsal Regalbuto che batte per 3-2 il Bernada. Cade in casa il Taranto: l’Orsa Vigiano vince 3-1

La classifica dopo 4 giornate

Polistena 10

Regalbuto 9*

Melilli 9*

Città di Cosenza 6**

Napoli 6**

Taranto 6*

Orsa Vigiano 4*

Bernalda 3

Piazza Armerina 3*

Cataforio 0*

Bovalino 0

Siac Messina 0

*una gara da recuperare

** due gare da recuperare