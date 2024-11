La decima giornata del campionato di A2 di Futsal vede la vittoria delle due calabresi impegnate: Città di Cosenza e Bovalino. Non sono scese invece in campo, causa covid, Polistena e Cataforio.

Super Città di Cosenza

Al “Pala Ferraro” bella e spettacolare la vittoria della Pirossigeno che batte per 6-3 i siciliani della Sicurlube Regalbuto, squadre che occupa il secondo posto in classifica. I rossoblù si sono portati in vantaggio con il gol messo a segno da Alex Gonzales al 12’ della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo i lupi subito a segno con Fedele, Poti e la doppietta di Grandinetti, fino ad arrivare al massimo vantaggio di 5-1, per il Regalbuto in gol Sanchez. La reazione dei siciliani arriva grazie alle reti di Martines e Aaron, prima del definitivo gol dalla distanza di Poti a fissare il definitivo 6-3.

Vince il Bovalino

Secondo successo stagionale per il Bovalino che batte il Città di Melilli per 4-3 al termine di una partita dai continui capovolgimenti di fronte. Una vittoria importante per i reggini che porta la firma di Valentino Caruso, autore di una doppietta, a segno anche Saverio Benavoli.



I risultati della decima giornata



Napoli – Taranto 5-1

Bovalino – Città di Melilli 4-3

Orsa Viggiano – Bernalda rinviata

Cosenza – Regalbuto 6-3

Messina – Polistena rinviata

Piazza Armerina – Cataforio rinviata

La classifica

Napoli 24**

Regalbuto 15***

Polistena 13*****

Piazza Armerina 12****

Melilli 12**

Taranto 12*

Cosenza 9*****

Orsa Viggiano 8***

Bovalino 7*

Bernalda 6****

Cataforio 3***

Messina 0*****

*partite da recuperare