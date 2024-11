Nella terza giornata del campionato i rossoblù battono 6-2 i lucani e si isolano al primo posto. Giornata storica per i reggini che conquistano il primo successo in A2, male Catanzaro e Bovalino

La terza giornata del campionato di A2 di calcio a 5 regala gioie alla Pirossigeno Città di Cosenza. La squadra allenata da coach Leo Tuoto, vince la sua terza partita e vola al comando della classifica. Contro i lucani dell'Orsa Bernalda i rossoblù vincono 6-3. Ad aprire le danze ci pensa Poti (9'25''), mentre Scigliano raddoppia al 16'42'', prima dell'intervallo arriva il gol degli ospiti che segnano con Turek. La seconda frazione è un monologo rossoblù: terza rete che porta ancora la firma di Marco Scigliano, poi ci pensano Poti, Fedele e Iozzino. Di Zanz, al 8'43'' il secondo gol del Bernalda.

Tra le squadre calabresi vince anche la formazione reggina della Polisportiva Futura che batte 7-4 Piazza Armerina. Al Polivalente di Lazzaro il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie ai gol di Labate e Cividini, di Da Rocha il gol dei siciliani. Nel secondo quarto il Futura allunga segnando la terza marcatura con Labate (2'16''), il poker con Caminero (5'00'') e al 10'11'' arriva addirittura la manita firmata Aldo Durante. Poi è ancora Labate a mettere il sigillo sulla prima vittoria del Futura in A2.

Sabato da dimenticare per Catanzaro e Bovalino. I giallorossi perdono ancora, questa volta cadendo in casa contro i siciliani del Città di Melilli: al Palasport di Sant'Angelo Apostolo gli ospiti vincono 3-1. Catanzaro futsal ancora a zero punti in graduatoria. Ko anche per il Bovalino, i reggini cedono il passo alla Sicurlube Regalbuto che vince 3-1. Qui tutti i risultati e la classifica aggiornata.