Vittoria importante per i reggini che consolidano il loro secondo posto. Sabato prossimo big match casalingo contro la capolista Napoli

Nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie A2 di Futsal, il Polistena si impone in Sicilia per 4-1 contro il Regalbuto e si candida ad essere l’antagonista principale della capolista Napoli. Con i 3 punti di oggi, i reggini si portano a 22 punti in classifica a -2 dai campani.

Il match

La squadra di Molluso chiude il match già nel primo tempo. Dopo 8’ il vantaggio bianconero arriva grazie alla rete messa a segno da Maluko. Il raddoppio al 12’34’’ con Minella, mentre la terza rete che indirizza l’incontro arriva al 13’04’’ e porta la firma di Creaco. Prima del termine della prima frazione i padroni di casa accorciano le distanze al 15’11’’ con il gol di Palmegiani. Nella ripresa il Polistena rischia poco e si limita a controllare il risultato. Al 15’11’’ arriva anche il quarto gol con Vinicius. Una vittoria importante in vista del big match di sabato 9 gennaio quando il Polistena ospiterà il Napoli: un match che vale il primato momentaneo del girone D.

Il tabellino

SICURLUBE REGALBUTO-FUTSAL POLISTENA 1-4 (1-3 p.t.)

SICURLUBE REGALBUTO: Menichella, Martines, Sanchez, Palmegiani, Lo Cicero, Nimo Cobo, Chiavetta, Vitale, Giampaolo, Capuano, Campagna, Fichera. All. Paniccia

FUTSAL POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Creaco, Fortuna, Juninho, Dentini, Attinà, Minnella, Maluko, Prestileo, Vinicius, Malara. All. Molluso

MARCATORI: 8’05” p.t. Maluko (P), 12’34” Minnella (P), 13’04” Creaco (P), 18’36” Palmegiani (R), 15’11” s.t. Vinicius (P)

AMMONITI: Nimo Cobo (R), Maluko (P), Chiavetta (R)

ARBITRI: Massimo Seminara (Palermo), Tullio Graziano (Palermo) CRONO: Michele Corrado Schillaci (Enna)