Oltre 12mila tifosi attesi per il primo match della stagione. Aquilani punta sull’esperienza rispetto alla Coppa Italia, con i senatori protagonisti e un attacco guidato da Pittarello e Iemmello

Stasera il Catanzaro di Alberto Aquilani farà il suo esordio in campionato al “Ceravolo” contro il Sudtirol di Castori, davanti a oltre 12.000 spettatori. Rispetto alla Coppa Italia contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso dovrebbe puntare su maggiore esperienza e pochi esperimenti, con gran parte dei senatori della squadra titolari fin dall’inizio.

Il modulo scelto è il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Pigliacelli. In difesa confermati Frosinini e Di Chiara sulle fasce, con Antonini centrale; l’altro centrale dovrebbe essere Bettella, in vantaggio su Brighenti. A centrocampo, oltre a Pontisso, la scelta potrebbe cadere su Rispoli piuttosto che Petriccione.

In attacco, la novità rispetto alla Coppa Italia riguarda l’impostazione offensiva: Pittarello sarà il riferimento avanzato, con il capitano a ricoprire il ruolo di trequartista. Nuamah agirà a sinistra e a destra tornerà D’Alessandro, mentre capitan Iemmello completerà l’undici come punta centrale.

Probabile formazione Catanzaro

Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bettella/Brighenti, Di Chiara; Pontisso, Rispoli/Petriccione; Nuamah, Pittarello, D’Alessandro; Iemmello. All.: Aquilani