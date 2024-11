Tempo di derby. Tempo di Crotone-Cosenza. Le due calabresi di Serie B si sfidano allo Scida nel match che chiuderà la tredicesima giornata di campionato. E’ una partita che nessuno delle due formazioni può permettersi di sbagliare. Entrambe sono affamate di punti. Ne ha bisogno il Crotone partito con ben altri obiettivi rispetto ai 12 punti messi in cassaforte nelle prime 12 giornate. La cura Oddo, dentro al posto di Stroppa, non ha prodotto ancora gli effetti sperati. Perdere anche il derby e’ un’eventualità neppure da immaginare. Pareggiarlo. Pure. Non può permettersi passi falsi neppure il Cosenza di Braglia, seppur con altre ambizioni rispetto ai cugini pitagorici. Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite e il terzultimo posto in graduatoria non lasciano scampo ai lupi che allo Scida potranno contare su duemila tifosi. Oddo recupera Martella e Marchizza. Braglia deve rinunciare a Dermaku. Fischio d’inizio alle 21:00. Arbitra il signor Marchi di Bologna.