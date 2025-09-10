La direttrice di gara toscana sarà coadiuvata dagli assistenti Andrea Zingarelli e Andrea Zezza

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Catanzaro è pronto a ritornare tra le mura amiche del “Nicola Ceravolo”. Sabato 13 settembre 2025 alle 17:15, i giallorossi affronteranno la Carrarese nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, cercando di conquistare i primi tre punti davanti al proprio pubblico.

La direzione di gara

A dirigere l’incontro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione AIA di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Andrea Zingarelli e Andrea Zezza. Quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo, mentre al VAR ci saranno Giacomo Camplone e Valerio Marini come AVAR.

Ferrieri Caputi, alla quarta stagione in CAN A-B, vanta una lunga esperienza: 50 gare tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con 206 ammonizioni, 6 espulsioni e 19 calci di rigore concessi. Uno dei precedenti con il Catanzaro risale al 26 gennaio 2025, quando i giallorossi espugnarono Brescia 2-3. Con la Carrarese, invece, la direzione passata ha registrato una sconfitta dei toscani contro il Sassuolo.