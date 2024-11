«Siamo davvero felici di ricevere questo riconoscimento. La scelta degli allenatori, ricaduta su di noi, certifica il buon lavoro fatto in sede di costruzione della squadra e la qualità del gioco espressa durante la stagione di esordio in Serie B». È quanto ha dichiarato presidente Eugenio Guarascio intervenendo al Gran galà di Sportitalia, nel corso del quale il Cosenza è stato premiato come squadra rivelazione del campionato di Serie BKT 2018/2019.

La dedica a Braglia

«Voglio dedicare il premio al nostro allenatore che ha attraversato un momento delicato ed è l’artefice di questo percorso che ha visto tanti calciatori approcciarsi per la prima volta alla categoria e dimostrarsi all’altezza della situazione. Un pensiero lo rivolgo anche alla Calabria, una terra che ha bisogno di tante cose, dove anche l’entusiasmo per un successo sportivo può essere motivo di riscatto e può supportare lo sviluppo economico. Il futuro del Cosenza sarà in crescendo ma con i piedi ben saldi per terra, ci attrezzeremo a dovere ma sempre rispettando la politica dei piccoli passi. Con mister Braglia c’è l’accordo totale sul rinnovo del contratto, manca solo la firma».

Le parole di Trinchera

Sul palco è salito anche il direttore sportivo Stefano Trinchera. «L’arrivo di Sciaudone ha inciso molto – ha dichiarato il ds -, Daniele ci ha dato una grande mano con i suoi gol ma tutta la squadra era motivata a raggiungere l’obiettivo. Siamo stati trascinati da un pubblico incredibile che ci ha trasmesso grande entusiasmo. Gennaro Tutino è un ragazzo talmente forte che merita sicuramente di calcare palcoscenici importanti».