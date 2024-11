Continua la marcia di avvicinamento del Crotone alla sfida del “Penzo” contro il Venezia, in programma sabato 27 aprile alle ore 15 e valevole per la 35ª giornata della Serie Bkt. La posta in palio è molto importante: centrare i tre punti per avvicinarsi alla salvezza e rimanere artefici del proprio destino.

Seduta mattutina al centro sportivo

Dopo il pomeriggio di Pasquetta, che ha visto la squadra impegnata anche in una partitella in famiglia a campo ridotto, gli squali si sono ritrovati questa mattina all’Antico borgo dove mister Stroppa ha impegnato il gruppo, dopo l’attivazione tra palestra e campo, nei possessi palla e in un lavoro tattico.

News dall’infermeria

Il tecnico non ha però potuto contare sull’intera rosa a disposizione: Curado, per il riacutizzarsi di una tendinopatia, e Spolli hanno lavorato a parte. Assenti anche Tripaldelli e Valietti impegnati con la Nazionale Under 20. Cordaz e compagni si ritroveranno nuovamente domattina al centro sportivo.