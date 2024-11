Ecco la presentazione delle partite delle tre calabresi impegnate domani nell'ottava giornata di Serie B: Crotone-Pisa (14.00); Vicenza-Reggina (14.00); Cosenza-Frosinone (16.15).

Crotone, vincere! L’unica cosa che conta

L’ottava giornata del campionato vedrà il Crotone impegnato allo stadio “Ezio Scida” contro la capolista Pisa, squadra che guida la graduatoria con 19 punti, frutto di 6 vittorie ed un pareggio. I pitagorici navigano invece nei bassifondi della classifica e sono ancora a secco di vittorie. Modesto non potrà contare sugli infortunati Benali e Paz, ma durante la conferenza stampa pre-match il tecnico pitagorico è stato chiaro: «Quello che tutti noi vogliamo è la vittoria: bella pulita o sporca non importa, l'importante è che arrivi»

QUI SQUALI - Crotone-Pisa (ore 14.00)

Crotone (3-4-2-1): Contini; Nedelcearu, Cuomo, Mondonico; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Maric, Kargbo; Mulattieri. All. Modesto

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, De Vitis, Marin; Mastinu; Cohen, Marsura. All. D'Angelo

Arbitro: Baroni di Firenze

Reggina a caccia dei 3 punti

Vicenza contro Reggina, giornata numero 8 del campionato di Serie BKT. La cornice sarà lo stadio Romeo Menti, con quasi mille reggini che seguiranno la squadra di Alfredo Aglietti in questa trasferta veneta. Brocchi dovrebbe optare per confermare in blocco la formazione che ha ottenuto il primo disco verde della stagione a Pordenone, due settimane fa. In avanti i ballottaggi più serrati: Dalmonte o Proia dietro Diaw e uno fra Meggiorini e Longo. Recuperato Bruscagin, fuori fra gli altri l’ex Rigoni. Amaranto privi del portiere Micai, squalificato dal Guidice Sportivo per tre giornate dopo i fatti di Pisa. Rientra a disposizione Jeremy Menez, ma si ferma Vasco Regini, come annunciato da Aglietti in conferenza: giocherà Stavropoulos. Ci sarà anche Rigoberto Rivas, non al meglio German Denis.

QUI AMARANTO – Vicenza-Reggina (ore 14.00)

Vicenza (3-4-1-2): Grandi; Padella, Calderoni, Pasini; Di Pardo, Ranocchia, Taugordeau, Crecco; Proia; Diaw, Meggiorini. All.: Brocchi

Reggina (4-2-3-1): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Rivas, Laribi, Ricci; Galabinov. All.: Aglietti

Il Cosenza vuole riprendere la marcia

Dopo lo stop subito nella trasferta di Alessandria, la squadra di Alfredo Aglietti riceve al Marulla il Frosinone allenato da Fabio Grosso. Le due squadre hanno entrambe 10 punti in classifica e finora il Cosenza ha sempre conquistato punti tra le mura amiche. Di contro i ciociari hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio in trasferta, senza mai perdere. Si preannuncia dunque un match interessante che potrebbe viaggiare sul filo dell’equilibrio.

QUI LUPI – Cosenza-Frosinone (ore 16.15)

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Gerbo, Corsi; Gori, Caso. A disp.: Saracco, Matosevic, Bittante, Minelli, Venturi, Vallocchia, Boultam, Florenzi, Eyango, Panico, Kristofferson, Sueva. All.: Zaffaroni

Frosinone: (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Canotto, Ciano, Garritano. A disp.: De Lucia, Minelli, Casasola, Lulic, Manzari, Zerbin, Cicerelli, Tribuzzi, Maiello, Gori, Charpentier, Novakovich. All.: Grosso