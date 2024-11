L’attaccante rossoblù Simy ha festeggiato il suo 27° compleanno due gironi fa. Per lui, il miglior regalo per questa ricorrenza sarebbe la salvezza del “suo” Crotone che sabato prossimo sarà impegnato allo Scida contro l’Ascoli : «Ringrazio di cuore tutti per il sostegno e l’affetto che mi hanno dimostrato. Il giorno del mio compleanno ho ricevuto tantissimi auguri, il regalo più bello sarebbe quello di poter festeggiare sabato la salvezza».

Come procede al preparazione? «Sappiamo qual è l’importanza di questa partita e ci stiamo preparando, come sempre, con massima attenzione e concentrazione – continua Simy – quindi arriveremo al sabato nel migliore dei modi per affrontare il match. Sarà una gara difficile contro un avversario difficile come lo sono tutte le partite di serie B».

Girone di ritorno super per il Crotone e tu hai messo a segno ben 9 reti: «Sono orgoglioso del girone di ritorno che abbiamo disputato perché nelle difficoltà si vedono i veri uomini e lo abbiamo dimostrato raccogliendo tantissimi punti. Non conta quanti gol abbia segnato, ma il rendimento della squadra, vogliamo la salvezza».

