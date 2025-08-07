La Volley Bisignano è pronta a partire per una nuova stagione nel campionato di Serie B maschile, Girone G, con l’esordio fissato per sabato 11 ottobre. La squadra, che quest’anno dovrà fare a meno di coach Giancarlo D’Amico, recentemente approdato al Corigliano Volley, non ha ancora trovato un sostituto, ma il presidente Lino Amodio ha rassicurato che la scelta del nuovo allenatore arriverà a breve. Al contempo, la società è al lavoro sul mercato, con nuovi rinforzi previsti per il completamento dell’organico.

Il calendario del campionato, diramato dalla Fipav, prevede l’esordio della Bisignano a Bari contro l’Uni Telmes team, una trasferta impegnativa che darà subito il via alla stagione. In questa stagione, la squadra cratense dovrà affrontare ben sette trasferte in Puglia. La Spes Praia, altra squadra calabrese inserita nel girone, debutterà anch’essa in trasferta contro l’Aquila Volley Marcianise.

La Volley Bisignano avrà subito una partita casalinga importante, il 18 ottobre, quando ospiterà l’Aquila Volley Marcianise. Poi, il 25 ottobre, sarà la volta del primo derby calabrese della stagione proprio contro la Spes Praia. La partita si giocherà a Bisignano e rappresenterà un importante banco di prova per entrambe le squadre.