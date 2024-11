Cosenza-Ascoli? No, Reggiana-Catanzaro. Il match del Mapei Stadium, che si disputerà ventiquattr’ore dopo, vedrà di fronte due recenti protagonisti del passato rossoblù, William Viali e Fabio Caserta, che l’ultima volta si sono affrontati ad agosto 2023, nell’esordio in campionato dell’attuale tecnico giallorosso sulla panchina silana. Finì 3-0 per i Lupi, un trionfo senza appello, che iniziò a minare sin da subito le fondamenta del viaggio di Viali nelle Marche. E domenica i due si affronteranno di nuovo.

L’alternanza a Cosenza

A Cosenza, i tecnici di Catanzaro e Reggiana hanno scritto l’ultima pagina di Serie B. Da una parte Fabio Caserta, che con il suo 4-2-3-1 aveva portato i Lupi alle porte dei playoff, salvo poi venire esonerato dopo lo 0-0 contro il Cittadella (ma galeotto fu il derby perso in casa proprio contro la sua attuale squadra); dall’altra il suo sostituto, quello stesso William Viali che portò i Lupi a salvarsi e a sognare i play off e che, a giugno 2023, aveva condotto i silani a un’insperata salvezza ottenuta al playout di Brescia, laddove i rossoblù torneranno a giocare sabato pomeriggio. Brescia, Cosenza, Catanzaro, Reggiana: Un incrocio di destini difficile da ignorare. Continua a leggere su CosenzaChannel