Sulla graticola i due tecnici: Piero Braglia per i silani, Giovanni Stroppa per i pitagorici. Rischia di più il secondo ma al Marulla attenzione al “catanzarese” Iemmello

Ritorna la Serie B. Dopo la sosta spazio nuovamente al calcio cadetto in questo penultimo weekend di ottobre. Un lungo fine settimana di calcio che partirà oggi e terminerà lunedì. Si parte alle 15:00 con il ritorno al manto erboso del Cosenza.

Al “Marulla” sbarca il Foggia. Appaiate a quattro punti nella zona rovente in coda alla graduatoria, le due compagini sono divise da stati di forma diametralmente opposti. I satanelli sono reduci da tre successi consecutivi che hanno consentito di cestinare una partenza ad handicap, ma soprattutto la gravosa penalizzazione che suonava già come una sentenza prima del rompete le righe della nuova stagione. Bruzi ancora a caccia della prima vittoria in cadetteria: i pari contro Perugia e Carpi hanno inaugurato una serie positiva che la truppa di Braglia vuole impreziosire con i primi tre punti, per far svoltare un avvio fin qui più claudicante del previsto. L'ultimo incrocio al “Marulla” risale alla stagione 2016/17: un due a due firmato Letizia, Corsi e Mazzeo, che mise a segno una doppietta. Nel 1964 l'ultimo blitz corsaro dei pugliesi, per il resto solo pari e sconfitte.

Tra i cadetti poi toccherà al Crotone, in campo alle 18:00 all’Ezio Scida. Una sfida già decisiva per la squadra pitagorica e Giovanni Stroppa che, in caso di sconfitta potrebbe essere allontanato dalla società. I rossoblu devono cambiare marcia rispetto ad un inizio di campionato non all'altezza delle aspettative: solo 7 punti con 4 sconfitte. Allo Scida arriva il Padova, che non sta attraverso un grande periodo di forma: 5 punti ed una sola vittoria nelle prime 7 partite.