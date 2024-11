Al Benito Stirpe la sfida tra due squadre dalla situazione opposta: padroni di casa ultimi in classifica e in difficoltà, siciliani in zona play off e con la svoglia di accorciare il gap dalla testa. Giallorossi e rossoblù impegnati con la Reggiana e con il Brescia

Riparte il treno della Serie B con la tredicesima giornata. Un turno spalmato su tre giorni che terrà col fiato sospeso le tifoserie di tutta Italia. Si parte con l’anticipo del Benito Stirpe tra il Frosinone e il Palermo. Una sfida tra due squadre dalla situazione opposta. I ciociari sono ultimi in classifica, hanno esonerato Vivarini, e non possono più permettersi di sbagliare. I rosanero vogliono dimenticare subito la sconfitta casalinga con il Cittadella nell’ultimo turno e accorciare il gap con il gruppo di testa.

Le partite di sabato

Cinque le gare previste per domani, 4 alle 15 e una alle 17.15, il derby lombardo tra Mantova e Cremonese. Al Rigamonti torna in campionato la sfida tra Brescia e Cosenza, una sfida che nelle ultime stagioni è valsa ai rossoblù una salvezza ai play-out proprio al Rigamonti. I lombardi arrivano dalla vittoria in casa della Sampdoria(0-1) che ha salvato la panchina di Rolando Maran e riportato le Rondinelle in zona play-off.

I calabresi di Massimiliano di Massimiliano Alvini, arrivano da una serie di quattro risultati consecutivi e nonostante la posizione di classifica traballante, per i 4 punti di penalizzazione subiti, cercheranno anche al Rigamonti il risultato positivo.

Riparte con Mandelli in panchina, il campionato del Modena che attende la Carrarese. Emiliani, che hanno esonerato di Bisoli, penultimi in classifica e che non vincono in campionato dal 22 settembre. I toscani di Calabro in serie positiva da sei giornate proveranno a fare lo sgambetto ai canarini. La sfida più attesa del sabato di Serie B è quella tra Pisa e Sampdoria all’Arena Garibaldi. La capolista arriva dalla roboante vittoria di Cremona, i blucerchiati dalla scottante sconfitta casalinga con il Cittadella. Una gara che vale molto per entrambi: per i nerazzurri di Inzaghi per continuare a guidare la classifica in solitaria, per i blucerchiati di Sottil per non perdere ancora terreno in classifica.

Secondo in classifica a -2 il Sassuolo cerca un altro successo esterno contro il Sudtirol per proseguire la serie positiva e attendere un eventuale passo falso del Pisa per il sorpasso in classifica. A chiudere il programma di sabato il derby lombardo tra Mantova e Cremonese che arrivano alla sfida da due sconfitte.

Le partite di domenica

Quattro le sfide in programma domenica. Incrocio salvezza-play off al Tombolato tra Cittadella e Cesena. I veneti dopo il successo della Favorita proveranno a centrare i, bis contro un Cesena che grazie alla vittoria in casa con il Sudtirol è salita al quarto posto in classifica. Gara frizzante e da amarcord quella tra Juve Stabia e Spezia. Ritornano a casa Salvatore e Pio Esposito che proprio a Castellamare di Stabia sono nati e cresciuti.

Sarà impegnato in trasferta al Mapei Stadium, il Catanzaro di Fabio Caserta contro la Reggiana in una sfida che vale moltissimo nella zona calda della classifica. La squadra di Viali non vince dal 20 ottobre (2-0 al Frosinone) e cercherà il bottino pieno per allontanarsi dai bassifondi della classifica.

I giallorossi che in classifica si trovano in mezzo al guado, a -2 dai playoff e a +1 sui play out, cercano il primo successo esterno stagionale che varrebbe tanto in chiave classifica. A spingere Iemmello e compagni l’ennesimo esodo di un tifoseria che colorerà di giallorosso il settore ospite del Mapeio Stadium.

A chiudere il programma della tredicesima giornata di Serie B il derby del Sud tra Salernitana e Bari all’Arechi. Campani che non vincono da quattro giornate, pugliesi abbonati al segno X (ben otto i pareggi in campionato) per una sfida che vale molto in chiave futuro.