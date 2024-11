Il calciomercato di Serie BKT inizia a mettersi in movimento. La sessione invernale, aperta il 2 gennaio scorso, si chiuderà il 31 dello stesso mese, dando la possibilità ai 20 club cadetti di rinforzarsi

La Reggina tenta Coda

Per quanto riguarda la Reggina l’indiscrezione arrivata nella serata di ieri ha del clamoroso: gli amaranto sarebbero in trattativa per l’acquisto di Massimo Coda. In rotta col Genoa, l’attaccante ha uno stipendio elevato così come sarebbe strano vedere i rossoblù cederlo a una diretta concorrente per la promozione. Il tentativo, però, è in corso: è stata fatta un’offerta alla società ligure e una al giocatore, da capire la risposta che arriverà.

Poi la Reggina si concentrerà sulla porta: Cragno è fra i nomi preferiti, poi occhio anche alle alternative Sirigu e Berisha. A centrocampo può salutare Obi, così come Santander in avanti: per loro ipotesi rescissione.

Cosenza su Capezzi

La priorità di Gemmi, invece, si chiama Leonardo Capezzi. Anche qui è stata fatta una buona offerta al ragazzo, l’alternativa si chiama Fiordilino. Vialli vuol chiudere a breve l’arrivo di un centrocampista, dopo aver accolto Alessandro Micai. Per l’attacco, fra i nomi, resta possibile il ritorno di Gabriele Gori.

Confermato, invece, l’addio di Vallocchia: è un nuovo giocatore della Reggiana, in Serie C. Si trasferisce in Emilia a titolo definitivo.

Le altre

Si muovono anche le altre squadre, sia in entrata che in uscita. A salutare la Serie B è Hans Nicolussi Caviglia: dopo i primi sei ottimi mesi a Bolzano col Südtirol completerà la stagione alla Salernitana, in A. Il Frosinone prova il compiaccio Vignato dal Bologna, così come il Palermo pensa all’ex cosentino Tutino per l’attacco. Qualora andasse via da Parma, gli emiliani proverebbero l’acquisto di Moreo del Brescia.