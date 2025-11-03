Terza vittoria consecutiva per il Catanzaro nel campionato di Serie B che, nell'undicesimo turno, batte anche il Venezia e si rilancia in classifica. Tra i tanti prospetti di qualità dei giallorossi rientra Alphadjo Cissè, promettente classe 2006 che ha già fatto vedere ottime cose. Proprio il diciannovenne è stato ospite di 11 in Campo, format di LaC TV, in onda ogni lunedì, condotto da Maurizio Insardà.

Il Catanzaro si gode Cisse

Il giocatore, in prestito dal Verona, parla di presente e di quanto fatto finora: «Se devo scegliere, mi piace giocare dietro la punta, ma mister Alberto Aquilani mi lascia molta libertà quindi posso svariare in quel reparto. Quanto al mio gol più bello finora, potrei dire quello contro il Mantova ma anche quello contro il Palermo poiché venivamo da due sconfitte di fila e ho contribuito al successo».

Come accennato, il diciannovenne è attualmente sotto contratto con il club scaligero che lo ha blindato fino al 2029: «A Verona ho trascorso cinque anni che mi hanno permesso di crescere tantissimo e di questo non posso che ringraziare la società. Lì mi sono trovato bene e sono sotto contratto con loro, in futuro vedremo».

Il focus si sposta poi sul successo contro i lagunari: «Contro il Venezia abbiamo disputato una partita di umiltà, non siamo riusciti a imporre pienamente il nostro gioco, anche perché avevamo di fronte una squadra che viene dalla Serie A e che punta al ritorno immediato. Abbiamo affrontato diverse squadre che ambiscono alla vetta, come anche Palermo e Monza, ma il Venezia è quella che mi ha impressionato di più».

Le Aquile stanno ingranando: «Sono sempre stato tranquillo - prosegue Cissè - e infatti adesso i risultati di squadra stanno ripagando. Probabilmente siamo usciti fuori dopo la vittoria contro il Palermo, grazie anche alla grande dedizione di mister Aquilani».

Il sogno Serie A

Insomma, un gioiellino da valorizzare e che ha anche ricevuto la convocazione nella Nazionale Under 21 allenata da mister Baldini: «Diciamo che ci sono stato poco in Nazionale - continua il giovane - ma il tecnico Baldini ha la sua carriera fatta e da lui non posso che imparare. Il mio sogno è quello di arrivare in Serie A, ai massimi livelli, al tempo stesso non mi pongo limiti e cerco di fare sempre il meglio». Nel prossimo impegno i giallorossi saranno di scena in casa dell'Empoli.