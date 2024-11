La curiosa statistica legata alla formazione dello Stretto: prima per reti fatte, ma più del 50% non dal reparto avanzato. Intanto l'ex Stuani in Spagna ferma Ancelotti

La Reggina resta il miglior attacco (20) della Serie B, oltre che la terza miglior difesa (9) del campionato, dopo quelle di Frosinone (7) e Genoa (8). Gli amaranto anche a Cagliari hanno timbrato il cartellino, dando continuità a una produzione offensiva molto prolifica. In realtà, approfondendo la statistica, a sorprendere è la quantità delle reti messe a segno, fra quelle amaranto, dai difensori.

I numeri

Nella Reggina 2022-2023, infatti, hanno siglato due reti Gagliolo e Pierozzi, rispettivamente centrale e terzino, più una Daniele Liotti. Quest'ultimo, adattato quest'anno come centrocampista, è in realtà un esterno difensivo naturale. Il totale, dunque, ammonta a cinque marcature provenienti dalla terza linea della squadra di Inzaghi, il 25% del totale.

Nessuno, in Serie B, manda in gol così spesso la difesa: dietro i 5 gol della retroguardia della Reggina, tiene il passo solo il Parma a quota 4, poi Spal e Ascoli a 3. Gli amaranto sono anche primi del computo dei gol dei centrocampisti, ben sette: quattro quelli di Giovanni Fabbian, capocannoniere interno, poi Majer, Lombardi e Crisetig a quota uno. In generale, insomma, delle venti reti amaranto ben dodici non provengono dal reparto più avanzato, ben più del 50%.

La dura legge del gol

A proposito di gente che segna, poi, impossibile non menzionare un famoso ex amaranto che continua a far parlare di sè. Christian Stuani, infatti, è forse la meteora per eccellenza dell’epoca gloriosa della Reggina in Serie A. L’attaccante uruguaiano oggi veste la maglia del Girona, nella Liga spagnola. In amaranto, nella stagione 2008-2009, (attualmente l’ultima nel massimo campionato) collezionò una rete in 18 presenze. Da lì in poi, però, Stuani si è sempre reso protagonista di ottime stagioni dal punto di vista realizzativo.

L'attaccante ex Reggina Stuani, oggi con la maglia del Girona

Alla Casa Blanca

22 gol con l’Albacete, 8 con il Levante, 25 con l’Espanyol, fra le altre. È però proprio con il Girona che è esploso: arrivato in Catalogna nel 2017, Stuani ha messo a referto ben 103 reti nelle 168 apparizioni con i biancorossi. L’ultimo centro risale a domenica sera, nella prestigiosa cornice dello stadio Bernabeu. L’ex amaranto, infatti, ha messo ha segno il rigore dell’1-1 che è valso al Girona un prezioso punto con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Un risultato di grande prestigio per la formazione catalana, ancora una volta griffato dal centravanti ex Reggina.