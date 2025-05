Il Cosenza dice addio alla Serie B, ma il campionato cadetto potrebbe comunque continuare a far tappa al “San Vito-Gigi Marulla”. L’ipotesi prende forma in queste ore: il Padova, appena promosso in B, ha ufficialmente richiesto di giocare proprio nello stadio bruzio le sue prime due gare della stagione 2025-2026 qualora (ipotesi remota) non sia pronto l’Euganeo.

Il Padova a Cosenza? Ecco cosa sta accadendo

La motivazione risiede nei lavori che stanno interessando al momento lo stadio Euganeo di Padova, un po’ come avvenuto a Cosenza nel primo anno di cadetteria. Non solo, perché in Serie B è obbligatorio segnalare uno stadio “di riserva” nel quale giocare le gare interne qualora la struttura di casa non fosse disponibile. A suo tempo, ad esempio, la società di Eugenio Guarascio aveva selezionato Benevento, in virtù dei buoni rapporti che intercorrono fra le parti.

Per formalizzare il tutto oggi il Presidente del Consiglio Comunale di Padova, Antonio Foresta, nato a Grimaldi, si è recato in a Palazzo dei Bruzi. Il direttore sportivo del Padova è Massimiliano Mirabelli che, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni. A quanto pare sarebbe arrivato l’ok della società bruzia, ma anche del Comune. Restano solo le ultime formalità burocratiche di competenza della Prefettura per ufficializzare il tutto.

Lavori che dovrebbero essere completati

Un passaggio obbligatorio, dunque, quello della segnalazione di uno stadio di riserva per la disputa della Serie B, campionato in cui il Padova manca dal 2018/’19, quando giocò proprio a Cosenza. Contro i biancoscudati terminò 2-1 grazie alle reti di Baclet su rigore e di Garritano di testa, nella sua prima realizzazione in maglia rossoblù.

Da parte veneta c’è comunque grande fiducia acciocché i lavori di ristrutturazione dello stadio “Euganeo” vengano completati in tempo per l’inizio del campionato di Serie B 2025/’26. Se così non dovesse essere, il Padova disputerà le gare interne a Cosenza fino al completamento dei lavori.