È di Sebastiano Esposito l’ultimo gol del 2023 in Serie B. Il gioiellino dell’Inter, in prestito alla Sampdoria, ha riacciuffato il pari per i suoi con il Bari (1-1) al minuto 92 chiudendo il programma della diciannovesima giornata, ultima dell’anno solare. Una giornata che si chiude con il Parma che vince a Brescia (0-2) e vola a +6 sul Venezia, che pareggia con la Feralpisalò (2-2) e viene raggiunto dal Como vittorioso in rimonta con il Cosenza (1-2) al Marulla. Terza sconfitta per il Catanzaro di Vivarini, che esce sconfitto dalla sfida di mezzogiorno con la Reggiana (1-0) di Nesta. In zona play-off spettacolare vittoria del Palermo (3-2) alla Favorita in pieno recupero.

Catanzaro, il 2023 si chiude con una sconfitta

Il saluto finale con i tifosi, gli applausi convinti, nonostante la sconfitta con la Reggiana è un’altra bella immagine di un 2023 da incorniciare per il Catanzaro di Vivarini. Un anno che ha regalato con una marcia trionfale la promozione in Serie B ed una prima parte di campionato importante con 30 punti conquistati ed un settimo posto da festeggiare durante il brindisi di fine anno.

Il gol del Girma al 41’ della prima frazione ha condannato il Catanzaro alla terza sconfitta consecutiva, figlia anche delle tante defezioni in rosa, ma anche di un periodo di appannamento che ci può stare dopo un anno intenso. Il campionato ripartirà il 12 gennaio proprio con la sfida del Ceravolo con il Lecco, con il mercato aperto e la società del presidente Noto pronta ad intervenire.

Cosenza, fine anno da incubo

Quarta sconfitta nelle ultime sei partite, nove gol subiti e solo due realizzati: questi i numeri asfittici di un Cosenza che chiude il 2023 con 21 punti in classifica, ad un punto dalla zona play-out e tre dalla zona retrocessione. Al Marulla a passare in rimonta è il Como che sotto di un gol, Tutino al 23’, trova prima il pari con Cutrone al 39’ e poi il gol vittoria con Verdi al 50’.

Una sconfitta pesante per il Cosenza e per Fabio Caserta che sembra sempre più lontano dalla panchina rossoblù. Il presidente Guarascio sta ragionando insieme al Ds Gemmi sul da farsi. Anche se i casting degli ultimi tempi non hanno mai avuto tempi ristretti.

Le altre partite

Dodicesima vittoria, 41 punti e più sei sulle seconde. Il Parma chiude il 2023 con il primo tentativo di fuga vero! I ducali vincono anche a Brescia (0-2), con le reti di Bernabé e Man, e allungano in classifica su Venezia fermato dalla Feralpisalò (2-2), ora lontano sei lunghezze, e Como vittorioso (0-2) a Cosenza. La squadra di Vanoli va due volte sotto contro i bresciani, due volte Compagnon, ma riesce a rimontare con i gol del rientrato Pohjanpalo e Altare.

Vince in rimonta il Lecco (2-1), che con la doppietta di Novakovich complica la situazione del Sudtirol. Finiscono in parità le sfide tra Ascoli-Cittadella (0-0), Ternana-Pisa (1-1) e Spezia-Modena (1-1). Spettacolare partita tra Palermo e Cremonese (3-2) alla Favorita, con i rosanero che trovano la vittoria nel recupero e raggiungono i grigiorossi a 32 punti. Al Ferraris nell’ultima gara in programma è 1-1 tra Sampdoria e Bari: Sibilli la sbocca, Esposito trova il pari.

I numeri della diciannovesima giornata

Nel diciannovesimo turno della Serie B tre successi interni, cinque pareggi e due successi esterni. Ventiquattro le reti segnate, quindici in meno rispetto alla giornata precedente (39). Nella classifica marcatori guida Casiraghi (Sudtirol) con 11 reti; Coda (Cremonese) secondo a 9 reti; al terzo posto Man (Parma) con 8; al quarto Cutrone (Como), Raimondo (Ternana), Brunori (Palermo), Pedro Mendes (Ascoli) e Benedyczak (Parma) a 7; al quinto Vandeputte (Catanzaro), Valoti (Pisa), Gytkjaer (Venezia) e Sibilli (Bari) a 6. A cinque reti Tutino (Cosenza), Pohjanpalo (Venezia), Biasci (Catanzaro), Pierini (Venezia), Buso (Lecco), Bernabè (Parma), Borini (Sampdoria) e Moncini (Brescia).