Si è giocato nel pomeriggio gran parte del turno numero 28 del campionato di Serie B, inaugurato ieri dal pareggio fra Pisa e Palermo e dalla sconfitta della Reggina contro il Parma.

Gli amaranto scivolano al sesto posto, agganciati dai toscani di D'Angelo, a -7 dal Bari secondo, in attesa del posticipo fra Genoa e Cosenza. I galletti espugnano Ascoli, il Südtirol liquida il Perugia: le rivali degli amaranto volano. Sempre più primo il Frosinone: 3-0 al Venezia e inizio del countdown verso la promozione in Serie A.

In zona salvezza vittorie pesanti per il Como, ormai praticamente fuori dai guai, e per la Spal sul Cittadella. Pari fraTernana e Benevento e fra Brescia e Cagliari.

Risultati

Pisa-Palermo 1-1 | Di Mariano, Sibilli

Reggina-Parma 0-1 | Vazquez

Ascoli-Bari 0-1 | Cheddira rig.

Brescia-Cagliari 1-1 | Lapadula rig., Bisoli

Como-Modena 1-0 | Cerri

Frosinone-Venezia 3-0 | Mulattieri, Caso, Mulattieri

Spai-Cittadella 2-1 | Fetfatzidis, Prati, Ambrosino

Südtirol-Perugia 2-1 | Mazzocchi, Casasola, Curto

Ternana-Benevento 2-2 | Mantovani, Acampora, Coulibaly, Tello

Genoa-Cosenza domani

Classifica

Frosinone 61, Bari 49, Genoa* 47, Südtirol 47, Pisa 42, Reggina 42, Parma 40, Cagliari 39, Palermo 38, Ascoli 36, Ternana 36, Modena 35, Como 35, Cittadella 34, Perugia 30, Venezia 29, Spal 28, Benevento 28, Brescia 27, Cosenza* 26.

Foto di Valentina Giannettoni