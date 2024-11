Dopo il passaggio del turno alle fasi nazionali, i rossoblu dovranno battere la formazione siciliana per poi giocarsi tutto in final eight

Tredici pretendenti. Un solo vincitore. Adesso si fa sul serio. I playoff promozione di Serie C entrano nel vivo. In palio la “B”. Quella cadetteria che tanto manca al Cosenza e a Cosenza. Tra le pretendenti al salto di categoria. Dopo il gironcino con Sicula Leonzio e Casertana i lupi silani dovranno battere il Trapani (domenica ore 20:30) per tenere acceso il sogno promozione.

Playoff: il regolamento

Alla fase play-off nazionale partecipano 13 squadre: alle 7 ammesse di diritto si aggiungono le 6 vincitrici del secondo turno dei play-off di girone (2 per ciascun girone del campionato di Serie C). Anche la fase nazionale si articola in due turni, stavolta con gare di andata e ritorno: 3 squadre sono ammesse di diritto al secondo turno mentre le altre 10 disputano il primo turno. Ancora una volta non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore, e non vale nemmeno la regola dei gol in trasferta: a parità di gol complessivi tra andata e ritorno prevale la squadra col miglior risultato nel proprio girone del campionato.

Le partite di ritorno si giocano mercoledì 23, sempre alle ore 20.30: in caso di parità si qualifica la squadra meglio piazzata in campionato, senza supplementari.

Il secondo turno di questa fase nazionale è invece mercoledì 30 (andata) e domenica 3 giugno (ritorno): in campo le tre seconde (Siena, Südtirol e Catania) e la miglior qualificata, a sorteggio, contro le altre 4 ammesse. Nelle semifinali ci sarà sorteggio integrale: andata mercoledì 6 e ritorno domenica 10; stavolta, in caso di parità dopo il ritorno, ci sono supplementari e rigori. La finale si gioca a Pescara sabato 16 giugno: anche qui supplementari e rigori in caso di parità.

Bestia nera

Il Cosenza ha dalla sua i precedenti stagionali: in ben tre incontri (2 in campionato e 1 in coppa) quest’anno la formazione rossoblu ha sempre battuto il Trapani.