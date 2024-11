La capolista non va oltre il pari con il Sudtirol. Al Ceravolo i lombardi ribaltano il vantaggio giallorosso, nel recupero annullato un gol ad Antonini. I grigiorossi espugnano il San Nicola. Pareggio con brividi per il Cosenza con la Feralpisalò

Restano tutti aperti i verdetti in serie B a sei giornate dal termine del “Campionato più amato dagli italiani”. Il lungo weekend della trentaduesima giornata, segnata dal primo caldo della stagione, ha regalato gol e spettacolo e una classifica che resta “fluida” in testa e in coda. La capolista Parma non va oltre il pari a Bolzano e vede avvicinarsi le dirette inseguitrici Como e Cremonese, ora distanti 5 e 7 punti. I lariani vincono in rimonta a Catanzaro, con il giallo nel finale del var che annulla il pari giallorosso di Antonini. Nell’anticipo del venerdì i grigiorossi di espugnano il San Nicola di Bari. Non va oltre il pari il Venezia ad Ascoli. Pareggio e brividi per il Cosenza a Piacenza con la Feralpisalò.

Catanzaro fermato dal Como… e dal Var

Colpa di pochi centimetri e del controllo del Var. La sfida del Ceravolo si è chiuso con il “giallo” del gol annullato nel recupero ad Antonini che avrebbe regalato un meritato pareggio al Catanzaro contro il Como, che ha dimostrato anche in Calabria il valore di un gruppo che punta alla promozione diretta.

Per il Catanzaro, nonostante la sconfitta, l’ennesima prova positiva di un campionato straordinario e un quinto posto in classifica da difendere da qui alla fine del campionato. Una prova positiva confermata con orgoglio nel post gara del Ceravolo da mister Vivarini: «Ce la siamo giocati alla pari, meritavamo il pareggio». Ma non c’è tempo di fermarsi, da oggi si torna al lavoro. Venerdì le Aquile sono attese al Braglia nell’anticipo della trentatreesima giornata dal Modena.

Cosenza, un punto e tanta paura con la Feralpisalò

Non cambia l’inerzia del campionato del Cosenza. Il cambio in panchina con Viali che ha preso il posto di Caserta, non ha portato ancora i risultati sperati dal presidente Guarascio. Il Cosenza torna da Piacenza con un punto nel carniere ma tanta paura per una gara che senza i miracoli di Micai, la perla di Tutino e il pareggio definitivo di Antonucci poteva raccontare di un altro finale.

Eppure il Cosenza nei primi minuti poteva sbloccare la partita ma il vantaggio di La Mantia ha colpito i rossoblù, salvati dall’eurogol di un Tutino sempre più condottiero. Il nuovo vantaggio lombardo poteva affondare la truppa rossoblù, ma l’invenzione di Marras per il primo gol di Antonucci in maglia rossoblù ha rimesso le cose a posto. Non prima però dei miracolosi di Micai interventi nel finale. Per Viali si tratta di «un punto molto utile. Abbiamo gettato le basi sulle quali ripartire», per la classifica un punto che cambia poco con il Cosenza impantanato nella zona calda della classifica e la partita con il Palermo al Marulla da provare a vincere.

Le altre partite

Il Parma capolista non reagisce, e dopo la sconfitta di Pasquetta con il Catanzaro, e non va oltre il pari a Bolzano contro il Sudtirol. Un pareggio che consente a Como e Cremonese di accorciare le distanze in classifica. La Cremonese nell’anticipo del venerdì espugna il San Nicola di Bari e continua la sua ricorsa in classifica. I grigiorossi trovano subito il vantaggio con l'autorete sfortunata di Maiello, poi raddoppiano con Collocolo nella ripresa. Inutile il gol di Edjouma nel recupero per i pugliesi. Pareggio pirotecnico alla Favorita tra Palermo e Sampdoria. Solo un punto per Mignani alla prima sulla panchina dei rosanero, per Pirlo quinto risultato utile consecutivo. Il Brescia di Maran batte il Pisa di Aquilani, conquista la seconda vittoria consecutiva e resta ancorato al settimo posto in classifica. Colpo Cittadella a Reggio Emilia: la squadra di Gorini batte 2-0 la Reggiana e torna a vincere dopo quasi tre mesi. I veneti ora sono a due punti dall’ottavo posto occupato dalla Sampdoria. Terminano in parità Spezia-Lecco (1-1) e Ternana-Modena (0-0). Nel posticipo della domenica il Venezia non approfitta della sconfitta del Parma e non va oltre il pari ad Ascoli.

La classifica

Parma 66

Como 61

Cremonese 59

Venezia 58

Catanzaro 52

Palermo 50

Brescia 45

Sampdoria (-2) 44

Cittadella 42

Pisa 40

Reggiana 40

Sudtirol 37

Modena 39

Cosenza 35

Bari 35

Spezia 35

Ternana 33

Ascoli 32

Feralpisalò 31

Lecco 23

Prossimo turno

Modena–Catanzaro (venerdì, 20.30)

Cittadella–Ascoli (sabato 14.00)

Como–Bari (sabato 14.00)

Cremonese-Ternana (sabato 14.00)

Pisa–Feralpisalò (sabato 14.00)

Sampdoria–Sudtirol (sabato 14.00)

Cosenza–Palermo (sabato 16.15)

Lecco–Reggiana (sabato 16.15)

Parma–Spezia (sabato 16.15)

Venezia–Brescia (domenica 16.15)