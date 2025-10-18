Domenica 19 ottobre, il Polifunzionale di Quattromiglia, a Rende, ospiterà la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F, con la sfida tra Bim Bum Rende e Basket Monopoli 2019.

Il Monopoli si presenta come una squadra competitiva, guidata da coach Ponticiello, con giocatori chiave come lo straniero Zupan e gli esterni Savoldelli, Spatti e Mastroianni. Un avversario impegnativo per la formazione di casa, che ha lavorato nelle settimane scorse per prepararsi al meglio alla partita.

La Bim Bum Rende cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per conquistare punti importanti in classifica. L’ingresso al palazzetto è di 5 euro, mentre i possessori della tessera Socio sostenitore entrano gratuitamente. La società biancorossa nelle scorse ore ha invitato attraverso un comunicato gli appassionati a seguire la partita dal vivo, sottolineando l’importanza del sostegno dei tifosi in una gara di campionato così equilibrata.