Dall’inizio del 2025, i giallorossi hanno raccolto 19 punti in 10 giornate, piazzandosi in seconda posizione dietro al Sassuolo, che si conferma capolista anche in questa speciale classifica. Il Cosenza? Sempre nelle retrovie, ma con qualche speranza in più

Se il campionato di Serie B fosse iniziato dalla 21esima giornata, ossia dalla prima partita del 2025 (12 gennaio), la classifica assumerebbe contorni diversi rispetto alla graduatoria attuale e complessiva.

Dopo 10 giornate disputate nel nuovo anno solare, la squadra più in forma della Serie B è senza dubbio il Sassuolo, che ha raccolto ben 23 punti grazie a un ruolino di marcia quasi perfetto: 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il club emiliano sta dimostrando di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e, anche se il torneo fosse iniziato nel 2025, si confermerebbe in testa alla classifica, così come lo è nelle 30 giornate finora complessivamente disputate.

Catanzaro da promozione diretta

La grande sorpresa di questa speciale graduatoria è però il Catanzaro, che con 19 punti conquistati si piazzerebbe al secondo posto, in piena zona promozione diretta. La squadra di fabio Caserta sta vivendo un 2025 da protagonista (attualmente è quinta in classifica ndr), suggellando il proprio momento d'oro con il netto 4-0 inflitto al Cosenza nel derby di Calabria della 30esima giornata.

Al terzo posto troviamo la Cremonese, capace di raccogliere 18 punti e confermarsi tra le squadre più costanti del campionato anche nelle partite giocate nell’anno solare in corso. Subito dietro, in piena zona play off, Spezia, Pisa e Cesena, tutte appaiate a quota 17 punti.

Il Südtirol (16 punti) sta beneficiando dell'arrivo di Fabrizio Castori in panchina, che ha ridato compattezza alla squadra. Il Palermo segue con 15 punti, confermandosi tra le possibili pretendenti ai play off. Bene anche la Juve Stabia, che con 14 punti si piazza appena dietro le squadre di vertice.

Cosenza comunque nelle retrovie

In decima posizione il Bari che nel 2025 ha raccolto 13 punti così come ha fatto anche il Frosinone. A seguire troviamo Sampdoria e Salernitana a quota 12 punti, mentre Modena e Cittadella, con 10 punti, si mantengono in una posizione relativamente sicura.

La zona play out vede coinvolte Brescia, Reggiana e Cosenza (8 punti in 10 giornate), mentre la retrocessione in Serie C sarebbe attualmente un rischio concreto per Mantova (7 punti), Carrarese (6 punti),

Il Cosenza, dunque, stando solo alla classifica dell’anno solare 2025, non sarebbe ultimo, e avrebbe anche qualche speranza in più di ottenere la salvezza diretta, distanze solo due punti. In realtà invece, i lupi stanno attraversando un momento critico e nel computo generale del torneo occupano l’ultimo posto, con 25 punti (-4 di penalità), distanti 5 lunghezze dalla Salernitana, penultima della classe, e 6 dalla zona play out.

Classifica della Serie B 2025 (dalla 21ª alla 30ª giornata)

Sassuolo 23

Catanzaro 19

Cremonese 18

Spezia 17

Pisa 17

Cesena 17

Südtirol 16

Palermo 15

Juve Stabia 14

Bari 13

Frosinone 13

Sampdoria 12

Salernitana 12

Modena 10

Cittadella 10

Brescia 8

Reggiana 8

Cosenza 8

Mantova 7

Carrarese 6