La Reggina farà un mercato importante e dovrà salutare, per questione di lista, alcuni degli artefici della promozione in Serie B. Scelte dolorose ma inevitabili. Un nome da tenere in assoluta evidenza – secondo quanto riporta sul suo sito il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà – per il centrocampo è quello di Lorenzo Crisetig, classe 1993, che sta per ultimare la sua esperienza con gli spagnoli del Mirandes.

«Ci sarebbe anche un’opzione di rinnovo ma Crisetig vuole rientrare in Italia ed è allettato dalla proposta della Reggina. C’è un accordo di massima da almeno dieci giorni, trattativa in stato più che avanzato – scrive – Attenzione perché non finisce qui: la Reggina, dopo il clamoroso colpo Menez, ne insegue un altro per la porta. Sono in corso contatti con lo svincolato Emiliano Viviano, sul punto di andare all’Inter qualche mese fa. Non a caso qualche giorno fa Viviano ha dichiarato che accetterebbe “una B ambiziosa”: tutti i riferimenti portano alla Reggina, adesso possono esserci i margini per entrare nel vivo. E sarebbe un’altra svolta clamorosa».