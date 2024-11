Gli amaranto battono il Como e avvicinano il Frosinone, impegnato alle 20:30 nel posticipo contro il Pisa. Cosenza in zona retrocessione

La Reggina sorride, il Cosenza decisamente no. Gli amaranto vincono a Como, tornando a -3 dalla vetta in attesa di Frosinone-Pisa. La squadra di Inzaghi guadagna due punti anche sul Genoa, fermato sullo 0-0 dall’Ascoli. Male, invece, i lupi, ko 2-0 a Venezia e adesso in zona retrocessione.

Risultati

Cagliari-Perugia 3-2 | Pavoletti, Lapadula, Strizzolo, Casasola, Lapadula

Ascoli-Genoa 0-0 |

Benevento-Cittadella 1-0 | Tello

Como-Reggina 0-1 | Hernani rig.

Spal-Palermo 1-1 | Meccariello, Brunori

Südtirol-Ternana 0-0 |

Venezia-Cosenza 2-0 | Crnigoj, Tessmann

Bari-Modena ore 18

Frosinone-Pisa ore 18

Brescia-Parma domani ore 20:30

Classifica

Frosinone 35, Reggina 32, Genoa 27, Bari e Ternana 26, Brescia 24, Parma e Südtiro 23, Pisa, Ascoli e Cagliari 22, Modena e Benevento 21, Palermo 20, Venezia 19, Cittadella e Cosenza 17, Como 16, Perugia 13.