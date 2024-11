La sfida in chiave play-off tra giallorossi di Vivarini e i rosanero di Corini al Ceravolo aprirà il programma. I rossoblù di Caserta viaggeranno per Bolzano per una gara che vale molto contro i biancorossi di Valente

È la sfida tra Catanzaro e Palermo domani sera al Ceravolo ad aprire il programma del ventiduesimo turno della Serie B. Un turno che si annuncia avvincente con scontri ed incroci che valgono molto in chiave play-off e promozione diretta in Serie A. Il Parma sarà impegnato nel derby con il Modena, mentre il Como attende l’Ascoli e la Cremonese sfiderà il Brescia. Impegno casalingo per il Venezia con la Ternana e il Cittadella con la Sampdoria. Sfida che vale molto in chiave salvezza per il Cosenza di Caserta che affronterà in trasferta il Sudtirol.

Catanzaro, missione tre punti… e ripartenza

Missione tre punti per il Catanzaro di Vivarini che attende al Ceravolo per l’anticipo della ventiduesima giornata il Palermo. Dimenticare la pesante (e inattesa) sconfitta con la Feralpisalò e ripartire in campionato in uno scontro che vale molto in chiave play-off. Il mercato ha portato in giallorosso il centrocampista Jacopo Petriccione dal Crotone e il difensore Matias Antonini dal Taranto, mentre in uscita si registra la cessione di Panos Katseris in Ligue 1 al Lorent.

I rosanero di Corini arrivano alla sfida dopo il successo sui titoli di coda del match alla Favorita contro il Modena, grazie alla doppietta di Soleri, che ha consentito proprio il sorpasso ai danni dei giallorossi. Un’altra prova di maturità per il Catanzaro che proverà a conquistare l’intera posta in palio.

Cosenza, a Bolzano per dare continuità ai risultati

Provare a dare continuità ai risultati il Cosenza, la vittoria con il Venezia (4-2) nell’ultimo turno ha ridato fiducia all’ambiente, con la sfida contro il Sudtirol al Druso che diventa importante per tirarsi fuori da una posizione di classifica “pericolosa”. Partita che sarà orfana degli attaccanti più prolifici delle due formazioni, non ci saranno perché appiedati dal giudice sportivo il biancorosso Casiraghi (12 gol) e il rossoblù Tutino (8 gol).

I rossoblù proveranno a conquistare una vittoria in trasferta che manca in campionato dallo scorso 30 settembre a Pisa (1-2) contro una squadra che tra le mura amiche ha subito già tre sconfitte. Una vittoria che darebbe ancora più linfa nel raggiungere quanto prima l’agognato obiettivo della salvezza.

Le altre partite

Nelle altre gare in programma sabato attesa per il derby emiliano tra Parma e Modena. Il Como, secondo in classifica, attende al Sinigaglia l’Ascoli, per continuare la sua rincorsa ai ducali, lontani 6 punti. Impegni casalinghi per Cremonese e Venezia che se la vedranno con il Brescia e la Ternana. Obiettivo tre punti anche per il Bari di Marino che al San Nicola sfiderà la Reggiana di Nesta. Due gli scontri fondamentali in chiave salvezza: Feralpisalò-Lecco e Pisa-Spezia. Chiude il programma domenica la sfida del Tombolato. Vuole tornare alla vittoria il Cittadella, che ha interrotto a nove la striscia di risultati utili consecutivi, contro la Sampdoria di Pirlo che non può permettersi altri passi falsi con una classifica che fa sempre più paura.