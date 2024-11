Tutte le informazioni sulla sfida del Granillo, in programma oggi alle 14. Aglietti senza Di Chiara, Pecchia in avanti col dubbio Ciofani-Di Carmine

Big match al Granillo. In riva allo Stretto arriva la Cremonese, in uno scontro da piena zona playoff. Pecchia sfida Aglietti, chi vince prende quota nell’alta classifica e morale. Arbitra Marinelli di Tivoli, fischio d’inizio ore domenica 14:00. La gara sarà visibile su Sky, Now, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Reggina

Aglietti non avrà a disposizione Di Chiara, squalificato dopo l’ammonizione in diffida di Cosenza. Pienamente recuperato Adjapong, anche Rivas sarà a disposizione dell’allenatore di San Giovanni Valdarno. In avanti confermato il doppio attaccante, ci sarà Montalto con Galabinov.

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. Allenatore: Aglietti.

Qui Cremonese

Dovrebbe essere riproposto il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. Diversi dubbi, invece, per Pecchia riguardo le individualità. Baez favorito su Gaetano, che però potrebbe giocare al posto di Castagnetti da play basso. Ciofani favorito su Di Carmine per rivestire il ruolo di punta centrale, Fagioli dalla panchina.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Baez, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia.