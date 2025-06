La retrocessione della Salernitana, sancita dai play out (con polemica) persi contro la Sampdoria, ha completato il quadro della prossima Serie C. Resta un solo nodo da sciogliere, legato alla sostituzione del Brescia: la domanda d’iscrizione incompleta del club lombardo dovrebbe favorire il ripescaggio del Ravenna, in vantaggio sulla riammissione Caldiero Terme.

Nel girone C, quello più meridionale, troveranno posto 20 squadre. Tra queste del due rappresentanti calabresi: il Cosenza, appena retrocesso dalla Serie B, e il Crotone, confermato. Rientra nel raggruppamento, come detto, anche la Salernitana, che nel giro di due stagioni ha conosciuto una doppia retrocessione dalla Serie A 2023-24 alla Lega Pro 2025-26.

Completano il girone formazioni con passato recente in cadetteria, come Benevento e Catania, una folta rappresentanza di campane e pugliesi e tre neopromosse dalla Serie D: Casarano, Siracusa e Guidonia. Ma proprio il Guidonia, però, sarà quasi certamente spostato nel girone B per far posto alla Salernitana.

Ancora da definire l’inserimento della squadra Under 23. In ballo le seconde squadre di Inter e Atalanta, con una delle due destinata a completare l’organico del girone C.

Il prossimo girone C

1- Altamura (confermata)

2- Audace Cerignola (confermata)

3- Benevento (confermata)

4- Casertana (confermata)

5- Casarano (promossa dalla Serie D)

6- Catania (confermata)

7- Cavese (confermata)

8- Cosenza (retrocessa dalla Serie B)

9- Crotone (confermata)

10- Foggia (confermata)

11- Giugliano (confermata)

12- Latina (confermata) o Guidonia (promossa dalla Serie D)

13- Monopoli (confermata)

14- Picerno (confermata)

15- Potenza (confermata)

16- Salernitana (retrocessa dalla Serie B)

17- Siracusa (promossa dalla Serie D)

18- Sorrento (confermata)

19- Trapani (confermata)

20- Inter U23 o Atalanta U23?