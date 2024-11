Il club biancorosso ha raggiunto anche l'accordo con Alessandro Godano per il rinnovo di contratto per altre due stagioni

Dopo l'arrivo di Loviso, proseguono i lavori di allestimento della rosa in casa Rende che ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Libertazzi, classe ‘92.

Scuola Juventus

Attaccante scuola Juventus, Libertazzi ha esordito in Serie A con la maglia bianconera nella stagione 2010-11. In carriera ha collezionato 91 presenze tra serie B e C. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Gozzano (Lega Pro), collezionando 25 presenze e 4 reti.

«Pronto a dare tutto per il Rende»

«Sono convinto di aver fatto una scelta importante per la mia carriera. Il Rende ha creduto in me come uomo e come giocatore e sono pronto a ripagare la fiducia che mi è stata accordata con il massimo impegno in campo – afferma Libertazzi – Giocheremo un campionato importante e abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore».

Rinnovo per Godano

Per un giocatore che arriva, ce n’è un altro che resta. La società biancorossa ha infatti reso noto anche di aver trovato l’accordo con il centrocampista Alessandro Godano, classe ‘97, che ha rinnovato il suo contratto con la società per altre due stagioni diventando così il giocatore più “anziano” agli ordini di Andreoli.