Rende e Cosenza sparano a salve nel derby e allora la scena la ruba il Catanzaro. Le aquile infilano il secondo successo di fila e volano in classifica. E’ crisi, invece, a Reggio

Doveva essere la domenica del super derby del “Campagnano” tra Rende e Cosenza. E’ stata, invece, la domenica del Catanzaro. Le due silane, onfatti, sparano a salve e al “Lorenzon” vincono gli sbadigli. Pochissime le occasioni create. Quasi tutte di marca rossoblu vicinissimi al gol con D’Orazio e Mungo nel primo tempo. Rischia lo svantaggio, invece, il Cosenza nel finale su una punizione di Laaribi che esce di un soffio dallo specchio della porta con Perina battuto.

Le aquile volano ad ali spiegate

Molto più entusiasmante il match del “Ceravolo” tra Catanzaro e Fondi. Le due squadre se le danno di santa ragione ma sono le aquile al 6’ a trovare il vantaggio con il ritrovato Maita. Sarà il gol partita perche Nordi le prende tutte barrando la porta agli ospiti che nel finale provano il tutto e per tutto. Il muro giallorosso, però, tiene, e per i ragazzi di Dionigi è secondo successo di fila.

Crisi amaranto

Non ricorda più, invece, il sapore della vittoria la Reggina a secco da successo da cinque turni e sconfitti per la terza volta nelle ultime quattro partite. Amaranto puniti anche dall’Akragas che al 69’ trova il gol con Salvemini e poi difende con le unghie e con i denti il vantaggio. Per i Maurizi boys è crisi.