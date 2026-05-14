Lega Pro e Decathlon lanciano il nuovo Official Match Ball: quattro versioni disponibili e un design ispirato alla capillarità del calcio professionistico italiano

Un pallone che punta a coniugare performance, identità territoriale e accessibilità. È stato presentato il nuovo Official Match Ball della Serie C per la stagione 2026-2027, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Decathlon, partnership che mette al centro la dimensione popolare e diffusa del campionato.

Il nuovo pallone ufficiale accompagnerà le squadre della terza serie professionistica italiana nella prossima stagione, con un progetto che richiama i valori condivisi tra i due partner: da un lato la missione di Decathlon di rendere lo sport accessibile, dall’altro la capillarità della Serie C, torneo radicato in tutto il Paese e storicamente vicino alle comunità locali.

A sottolineare la crescita del campionato sono anche i numeri diffusi dalla Lega Pro: oltre 5 milioni di appassionati, un incremento dell’8,6% delle presenze negli stadi nella stagione 2025-2026 e una fanbase digitale sempre più giovane, con oltre 275 milioni di visualizzazioni sui canali social ufficiali e più di 12 milioni di views su YouTube.

«Assieme a Decathlon portiamo avanti un percorso significativo sul piano sportivo. Un lavoro di grande qualità di cui siamo soddisfatti e che è evidenziato dal bellissimo pallone 2026-27 che utilizzeranno le nostre squadre», ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

Sul piano tecnico, il nuovo pallone è stato progettato per garantire standard professionali e adattabilità a diversi contesti di gioco. La costruzione termosaldata e la geometria a 12 pannelli puntano ad assicurare traiettoria stabile, controllo costante e precisione anche in condizioni meteo variabili. Il prodotto è frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo, con nove prototipi testati in laboratorio secondo gli standard FIFA Quality Pro e sul campo con il coinvolgimento di 287 giocatori, tra professionisti e amatori.

L’estetica richiama il concetto di energia, elemento simbolico del campionato e dei territori che rappresenta. Il design presenta una base bianco ottico con grafiche dinamiche che sfumano dal blu cobalto al rosso acceso, con inserti giallo neon, a evocare velocità, intensità e passione.

«Per noi questa partnership con la Serie C rappresenta l’opportunità di portare in campo un pallone progettato per rispondere alle esigenze del calcio professionistico, frutto di un importante lavoro di ricerca e sviluppo», ha commentato Rossella Ruggeri, Marketing and Communication Director di Decathlon Italia, sottolineando la volontà di rendere un’esperienza di gioco di alto livello sempre più accessibile.

Il nuovo pallone sarà disponibile in quattro versioni, tra official match ball e repliche, comprese varianti stagionali, con l’obiettivo di estendere l’esperienza del calcio professionistico anche alla pratica quotidiana.