Terza gara in sette giorni. Da domenica a domenica. Passando dal turno infrasettimanale di mercoledì che ha regalato due delusioni ed un solo sorriso. Quello del Rende tornato alle spalle della capolista Juve Stabia dopo il successo di forza sul Rieti. I biancorossi saranno di scena a Trapani fresco dal mezzo passo falso di Potenza. Un orecchio silano, tuttavia, sarà rivolto verso Vibo Valentia dove le vespe stabiesi faranno visita alla Vibonese. Una delle due formazioni di casa nostra con il dente avvelenato dopo il mercoledì con il segno meno in classifica. I rossoblu di Nevio Orlandi sono chiamati all’impresa contro la regina del torneo. Ma al Luigi Razza tutto è possibile. I leoni di Vibo, infatti, hanno perso solo una volta quest’anno. Un’altra impresa dovrà farla la Reggina ospite sul campo della Casertana di Floro Flores e Castaldo. Lunedì, invece, spazio al Catanzaro che ritorna in campo dopo una giornata di riposo imposta dal calendario. Per Gaetano Auteri sarà ritorno al passato contro il Matera. Una della squadre preferite da Giuseppe Statella in termini di realizzazione. Per lui, già man of the match domenica scorsa a Francavilla, quella contro i lucani è una prova del nove