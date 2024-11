Non fallisce il secondo appuntamento consecutivo in terra pugliese il Catanzaro di mister Auteri che con una incursione devastante di Kanoute stende il Monopoli e porta a casa tre punti d’oro per la classifica. Solidità, equilibrio e determinazione le armi di un Catanzaro che non concede nulla ad un avversario ostico, ben organizzato e motivato dal cambio in panchina. I giallorossi costruiscono gioco pazientemente e aspettando il momento giusto per affondare. La prima occasione potrebbe arrivare al 39’ quando l’arbitro D’Ascanio di Ancona nega il rigore a Fischnaller agganciato in area da un avversario. Proteste dei giallorossi, dell’episodio si lamenterà anche Auteri in sala stampa.

In avvio di ripresa, Kanoute, servito da Nicastro, polverizza la difesa e mette la palla in rete, ma l’assistente segnala una posizione di fuorigioco. Il vantaggio arriva al 7’ quando l’attaccante senegalese servito da Nicastro entra in area, con un rapido doppio passo si libera di due difensori e supera con un imprendibile diagonale l’estremo difensore biancoverde. Scoppia finalmente l’esultanza del pubblico giallorosso in un Veneziani ammutolito.

Il Catanzaro prova a mettere in sicurezza il risultato, fallisce un’occasione d’oro con Bianchimano, ma è il Monopoli a regalare gli ultimi brividi con Cuppone che spreca al 45’ il jolly per il pareggio.