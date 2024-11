Forse con la testa già al derby di mercoledì contro la Reggina, il Catanzaro rimedia una pesante batosta sul campo della Virtus Francavilla.

Due schiaffi per tempo ma il risultato è persino generoso per l’undici di Auteri, che sul sintetico di Francavilla Fontana appare una squadra molle in difesa, evanescente in attacco e impalpabile sul piano del carattere e dell’orgoglio.

infatti si trova in difficoltà fin dalle prime battute di fronte ad una Virtus che parte alla grande e che va in rete al decimo con Perez su cross di Albertini, ma l’arbitro D’Ascanio annulla per fuorigioco.

Il Catanzaro reagisce con Di Piazza che tutto solo in contropiede si allunga troppo la palla facendosi neutralizzare da Poluzzi.

La squadra di Trocini non si intimorisce e si riversa in avanti cercando il vantaggio che trova al 23’ con il tiro di Vazquez su cui c’è la sfortunata deviazione di Martinelli.

Il Catanzaro è tramortito e la Virtus continua a premere. Al 30' ancora un gol annullato a Vazquez per fuorigioco, il raddoppio arriva sette minuti più tardi, con l’accorrente Di Cosmo che raccoglie una corta respinta di Celiento e da pochi metri trova l’incrocio alle spalle di Bleve.

Nella ripresa il copione non cambia e il Catanzaro anziché rialzarsi crolla. Al 59’ pasticcio di Atanasov su Delvino e rigore per i pugliesi. Sul dischetto si presenta Perez che non sbaglia il 3-0.

Due minuti più tardi lo stesso Perez firma il poker e la sua doppietta personale deviando di testa il cross di Albertini. Partita chiusa e unica nota per il Catanzaro il destro di Iuliano che a cinque minuti dal termine impegna per la prima volta Poluzzi.