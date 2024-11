Ufficializzati gironi, date ed orari della nuova Coppa Italia di Serie C. Alla competizione sono iscritte d’ufficio le società che risultano ammesse al Campionato Serie C a seguito delle decisioni assunte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., in base alle normative Federali vigenti per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2018-2019.

Dalla Fase Eliminatoria della Coppa Italia Serie C sono escluse le società ammesse a partecipare alla Coppa Italia 2018-2019 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, e cioè le società retrocesse dalla Serie "B" al Campionato Serie C, nonché le società che ne hanno acquisito il diritto al termine della Stagione Sportiva 2017-2018, in applicazione del Com.Uff. n.16/L del 10.07.2018.



Le date nelle quali si svolgeranno i primi tre turni della Fase Eliminatoria sono le seguenti:

1^ giornata: Domenica 5 Agosto 2018

2^ giornata: Domenica 12 Agosto 2018

3^ giornata: Domenica 19 Agosto 2018

Girone con tre squadre



Le squadre in ciascun girone effettueranno tre giornate di calendario con gare di sola Andata. Ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:





1^ giornata – viene determinata la squadra che riposa e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;





2^ giornata – nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;





3^ giornata – la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Tutti i gironi

Girone A - Albissola, Cuneo, X

Girone B- Pro Patria, Gozzano, X

Girone C - Pro Piacenza, Virtusvecomp, Verona

Girone D - Arezzo, Lucchese, X

Girone E - Ravenna, Rimini, X

Girone F - Fano, Gubbio, Vis Pesaro

Girone G - Arzachena, Olbia

Girone H - Fermana, Rieti, Teramo

Girone I - Catanzaro, Paganese, X

Girone L - Bisceglie, Matera, Potenza

Girone M - Reggina, Siracusa, Vibonese