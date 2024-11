Esordio sfortunato per le due cosentine scese in campo nel primo Turno di Coppa Italia. Rende e Cosenza salutano la competizione ai supplementari

Esordio sfortunato per le due cosentine scese in campo nel primo Turno di Coppa Italia. Rende e Cosenza salutano la competizione ai supplementari rispettivamente contro Padova e Alessandria. Dopo essere passato in svantaggio, con la rete del biancoscudato Marcandalla, Il Rende reagisce, e risponde con il solito Goretta che conquista e realizza un calcio di rigore. Si chiude quindi sull’uno pari il primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco, il risultato non si sblocca, merito anche del Rende che tiene testa ad un avversario certamente più espero.

Si va ai supplementari, dunque. Dopo 110 minuti di gioco un’altra rete di Marcandalla regala il vantaggio e di conseguenza la vittoria al Padova che vale il passaggio del turno.

Buona prestazione per la squadra di Trocini

Alla squadra di Trocini va comunque il merito di aver lottato fino alla fine, dimostrando di essere pronta al calcio professionistico. Stessa sorte per il Cosenza. L’Alessandria si impone al Marulla per 3-2.

Saluta la Tim Cup anche Cosenza

Un risultato pirotecnico. I rossoblù passano in vantaggio con una rete di Caccavallo. Ma l’Alessandria risponde. Si va ai supplementari con il risultato di 2-2. Dopo 10 minuti combattuti, e tante occasioni perse per i padroni di casa, a chiudere la partita ci pensa Casasola che regala così il turno ai piemontesi.