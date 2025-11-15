Nella 14esima giornata, i rossoblù di Buscè affrontano la trasferta laziale senza Cimino e Kourfalidis, mentre Longo deve fare i conti con l’organico dei pitagorici ridotto in difesa e in attacco

Oggi pomeriggio, per la 14esima giornata del campionato di Serie C, girone C, le due squadre calabresi saranno impegnate in sfide delicate. Il Cosenza farà visita al Latina al “Francioni”, mentre il Crotone ospiterà il Sorrento allo stadio Ezio Scida.

I lupi rossoblù si presentano alla trasferta con diverse assenze pesanti: fuori Cimino e Kourfalidis per rottura del legamento crociato, insieme ai lungodegenti Novello, Arioli e Begheldo.

Nel 4-3-3 di Buscè, confermati Dametto e Caporale al centro della difesa, mentre Ferrara potrebbe agire da terzino destro con D’Orazio a sinistra. A centrocampo Kouan, Langella e Garritano saranno i punti fermi, mentre in attacco Mazzocchi agirà da punta centrale, affiancato da Florenzi e Ricciardi. In caso di soluzione più arretrata di Ricciardi, spazio a Cannavò o Achour.

Probabile formazione Cosenza (4-3-3)

Vettorel; Ferrara, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi.

Il Crotone, invece, cerca continuità dopo il pareggio con la capolista Salernitana. Mister Longo dovrà fare a meno di Andreoni (lungodegente), Di Pasquale (squalificato) e dei muscolari Guerra e Cargnelutti. Anche in attacco la situazione è critica: l’unico centravanti disponibile è capitan Gomez, mentre Maggio, Zunno, Piovanello e Ricci sono le alternative.

Per far fronte alla carenza di uomini, Longo potrebbe passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, schierando Vinicius, Sandri e Calvano in mediana, con Gomez, Zunno e Maggio in avanti e Ricci e Piovanello pronti a subentrare. Crotone e Sorrento si sono affrontate 33 volte tra Serie C e Coppa Italia: 12 successi campani, 8 calabresi e 13 pareggi. Lo scorso anno, i rossoblù vinsero entrambe le sfide per 2-1.

Probabile formazione Crotone (4-3-3)

Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vinicius, Calvano, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio.