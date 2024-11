Si avvicina il derby di Calabria. In casa rossoblù c'è voglia di rivalsa. Numeri ed e x dei precedenti incontri tra le due compagini

E' il derby di Calabria. Il derby che da anni ormai caratterizza il calcio nella nostra regione, soprattutto per la rivalità tra tifoserie.

Cosenza-Catanzaro è molto più di una semplice partita di campionato. E l'importanza di questo match va al di là delle attuali posizioni il classifica.

Gara di andata

Per descrivere cosa rappresenta si potrebbe partire dalla gara di andata al "Ceravolo" del 19 novembre con la vittoria per 2-1 dei giallorossi. Una sconfitta quasi inaspettata per il Cosenza che costò anche il posto al tecnico Roselli.

Precedenti ed ex

Dunque in casa Cosenza c'è sicuramente voglia di rivalsa. Una rivincita però che ha radici ben più profonde.

L'ultima vittoria casalinga dei rosoblù è infatti ferma al 6 aprile 1985. Vittoria messa a segno da Alberto Aita.

Domenica potrebbe quindi essere il giorno del riscatto per il Cosenza. Una gara particolarmente sentita da Braglia, in casacca giallorossa da calciatore prima, dal '78 all' '84, e allenatore dopo nelle stagione 2003-2005.

Tre invece gli ex sulla panchina del Catanzaro: Di Nunzio, Zanini e Letizia.