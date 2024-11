L’attaccante giallorosso guarda con fiducia alla gara del “Marulla” e per risolverla si affida anche al fattore “C”

L’attesa sta per terminare. Man mano che passano i giorni la febbre da derby aumenta. D’altronde Cosenza versus Catanzaro non è una partita qualsiasi ma la partita per eccellenza. Sul piatto punti pesanti. Soprattutto per le aquile giallorosse che dopo la batosta di Catania puntano al riscatto contro i cugini rossoblu. Un appuntamento che, nonostante una condizione fisica non al top, l’attaccante dell’Uesse, Saveriano Infantino, non vuole assolutamente perdersi: «Purtroppo da un paio di settimane mi porto dietro un fastidio al ginocchio, giocare dall'inizio contro il Catania non sarebbe stato il caso. Adesso ci aspetta il derby di Cosenza, un match molto sentito. Dobbiamo dare il massimo. Quest'anno, bisogna essere onesti, abbiamo fatto tante figure di m...., ma a questo punto del campionato, con quattro partite che mancano, contestarci mi pare superfluo. Non possiamo certo vincere il campionato, spero che i tifosi ci stiano vicino come hanno fatto fino ad ora. Lo sappiamo che abbiamo sbagliato molte partite, cercheremo di salvare il finale di stagione. Dobbiamo giocare col coltello tra i denti. Queste sono gare particolari, a volte c'è paura di perdere, altre volte escono fuori partite particolari. Vincerà chi avrà più voglia e cattiveria. Il Cosenza è una buona squadra, strutturata e costruita per vincere. Il mio futuro? Ho un contratto e il prossimo anno mi piacerebbe rimanere e dimostrare quello che non sono riuscito a fare in questa stagione. Come vorrei risolvere il derby? Con il c.., l'importante è che vinciamo».