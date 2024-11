I silani sbancano il “Via del Mare” con i timbri di Okereke e Loviso. Nel prossimo turno i ragazzi di Braglia affronteranno la vincente tra Viterbese e Paganese

Dopo Catania anche il Lecce si accorge di quanto sia cambiato il Cosenza con Braglia in panchina. La squadra del tecnico toscano asfalta i salentini ai quarti di finale di coppa Italia di Serie C e prosegue la sua marcia nella competizione tricolore. Al “Via del Mare” gara imbrigliata nella maniche della tattica nel primo tempo. Più sbottonata la ripresa. Frazione di gioco in cui Braglia getta nella mischia il giovane Okereke.

!banner!

Il nigeriano ripaga la fiducia del suo tecnico e alla prima azione (al 61’) infila il pallone in fondo al sacco. Prima gioia in rossoblu per l’attaccante classe ’97. Segnerà il suo terzo centro stagionale, invece, poco dopo Massimo Loviso che al 68’ firma il 2-0. Il Lecce è al tappeto e nonostante la tentata rimonta nel finale saluta la coppa Italia. In semifinale ci va il Cosenza che affronterà la vincente tra Viterbese e Paganese.