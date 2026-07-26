Manca meno di un mese al fischio d'inizio del prossimo campionato di Serie C, in programma ufficialmente venerdì 21 agosto, e Cosenza e Crotone lavorano già a pieno ritmo per costruire le rispettive rose. La linea è la stessa per entrambe le calabresi: puntare su giovani e sostenibilità economica, partendo dalle cessioni prima di affondare i colpi in entrata.

I Lupi hanno salutato a titolo definitivo Mazzocchi e Florenzi, passati allo Spezia, e Rizzo Pinna, ceduto all'Union Brescia. Ricciardi, invece, è stato riscattato dalla Juve Stabia. Le quattro operazioni hanno portato nelle casse rossoblù un milione e 600mila euro, che i tifosi sperano di rivedere almeno in parte reinvestiti sul mercato. Il nuovo tecnico Federico Coppitelli intanto può già contare sulla freschezza dei nuovi arrivati Giannini, Pozzi, Almaviva e D'Alena, e a breve dovrebbe arrivare anche un rinforzo in difesa: si tratta di Razvan Pascalau, calciatore di proprietà della Dinamo Bucarest, che l'allenatore conosce bene avendolo già guidato alla Primavera del Lecce.

Situazione simile a Crotone, dove il bomber Guido Gomez è stato ceduto al Bari, retrocesso dalla Serie B, in un'operazione da quasi 500mila euro che si aggiunge alle partenze di Vinicius, Novella e Cocetta. L'unico colpo in entrata finora è il difensore centrale Angelo Veltri, 22 anni, arrivato dal Picerno. Gli squali tenteranno ora l'assalto per il ritorno di Zak Ruggiero, mentre si avvicina la cessione del centrocampista Sandri. Nei prossimi giorni è attesa un'accelerata per iniziare a definire meglio la rosa.

Cosenza e Crotone si preparano al prossimo campionato di Serie C, al via il 21 agosto. Diverse cessioni importanti per le due compagini calabresi, che opereranno all'insegna della sostenibilità economica.

Le prime dai ritiri estivi

Sul campo, il Cosenza arriva da un netto 6-0 rifilato all'Union Kroton nella prima amichevole stagionale e oggi affronta a Camigliatello Silano la Morrone, neopromossa in Eccellenza. Il 31 luglio, a Cotronei, andrà in scena invece l'antipasto di campionato contro il Casarano. Il Crotone, dal canto suo, ha chiuso ieri la prima fase della preparazione al centro sportivo Antico Borgo: all'orizzonte le prime amichevoli, presumibilmente contro Cutro e Monopoli.