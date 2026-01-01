Con il 2025 ormai alle spalle, Cosenza e Crotone si preparano a ripartire con la seconda parte della stagione nel girone C di Serie C. Il primo match del nuovo anno vedrà i Lupi affrontare un calendario fitto di impegni, a partire dal 5 gennaio, mentre gli Squali crotonesi affronteranno una trasferta difficile sul campo del Benevento.

Il Cosenza ha chiuso la prima parte del torneo al quarto posto, accumulando 36 punti in 19 partite, dimostrando di essere tra le protagoniste del girone C. La mano dell’allenatore Buscè è stata evidente soprattutto nell’approccio offensivo, ma per puntare alla promozione sarà fondamentale rinforzare una panchina ancora piuttosto corta. I nomi più caldi sul taccuino della società sono quelli di Ciotti ed Emmausso, con la volontà dei giocatori di trasferirsi in rossoblù che potrebbe rappresentare un elemento chiave per le trattative.

Non si escludono anche possibili uscite, anche se il direttore sportivo Domenico Roma sembra orientato a confermare tutti gli over attualmente in rosa. La gestione del minutaggio e degli infortuni resta centrale: Kourfalidis, Cimino e Mazzocchi hanno infatti limitato le opzioni disponibili per Buscè, che ha dovuto contare su un gruppo ristretto di giocatori titolari. La finestra di mercato invernale sarà decisiva per garantire al Cosenza la profondità necessaria a competere con le prime della classifica.

Sul fronte tifosi, invece, la frattura tra sostenitori e società permane. Il tifo organizzato continuerà la protesta rimanendo fuori dal Marulla durante le partite casalinghe, partecipando numeroso solo in trasferta, trasformando l’assenza dal proprio stadio in un gesto di dignità sportiva.

Il Crotone, invece, ha chiuso l’andata al sesto posto con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 7 sconfitte e 4 pareggi, con un bilancio di 27 gol fatti e 17 subiti. Gli Squali di Emilio Longo hanno ripreso gli allenamenti in vista del primo impegno del 2026, la trasferta a Benevento, capolista insieme al Catania.

La società, sotto la guida del presidente Gianni Vrenna, continua a puntare sul contenimento dei costi e su un progetto più sostenibile, ma il mercato invernale, che aprirà ufficialmente il 2 gennaio, potrebbe riservare sorprese. Tra i giocatori più richiesti, secondo le voci di mercato, ci sarebbe Gallo, seguito dalla Salernitana, con attenzione anche su Cargnelutti e Berra. Parallelamente, l’arrivo di giovani talenti potrebbe consentire al Crotone di gestire al meglio il calendario di gennaio, che prevede anche sfide delicate contro Altamura, Cosenza, Potenza e Siracusa.

La preparazione negli ultimi giorni del 2025 è stata intensa, con doppie sedute di lavoro, focus sulla forza in palestra e sulla tattica in campo. Buone notizie arrivano da Berra, tornato a lavorare con il gruppo e monitorato per il pieno recupero. Sul fronte arbitrale, il match di Benevento sarà diretto da Di Francesco, assistito da Cassano e Carella, mentre il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Crotone limiterà la presenza dei tifosi rossoblù in trasferta.