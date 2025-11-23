Oggi pomeriggio alle 14.30 al “Marulla” il Cosenza affronta il Benevento nella 15esima giornata di Serie C con diversi problemi di formazione. L’infortunio di Baldovino Cimino e il forfait dell’ultimo minuto di Antonio Ferrara, fermato da un problema muscolare, costringono Antonio Buscè a reinventare la fascia destra nel suo consueto 4-3-3.

La soluzione più probabile prevede l’arretramento di Ricciardi in difesa, liberando spazio in attacco per Cannavò al fianco di Mazzocchi e Florenzi, mentre al centro della difesa agiranno Caporale e uno tra Dametto e Dalle Mura, con D’Orazio sulla fascia sinistra. In porta ci sarà Vettorel, mentre il centrocampo sarà composto da Kouan, Langella e Garritano.

Rientra tra i convocati Barone, escluso a Latina e destinato a un prestito a gennaio, mentre Ferrara resta fuori per precauzione.

Buscè ha definito la sfida con il Benevento un test importante, ma non un bivio stagionale: «Sarà un confronto equilibrato, che si deciderà sui cento minuti. Si affrontano due squadre forti, ma ci sono ancora molti punti in palio».

Il Cosenza vuole dare continuità ai risultati ottenuti contro Casarano e Latina, ma dovrà fare attenzione a Floro Flores e al reparto offensivo giallorosso, sempre pericoloso anche senza tutti i titolari. La partita al “Marulla” sarà un banco di prova importante per confermare la crescita dei rossoblù e difendere la posizione in classifica.