I silani si fanno raggiungere sul finale dopo aver dominato la partita, passando in vantaggio con un gol di Mungo. Catanzaro torna sconfitto dalla Puglia

Pasticcio del Cosenza

Nella dodicesima giornata di campionato, sfuma sul finale la vittoria del Cosenza. Contro il Fondi finisce uno pari. Una partita combattuta ma sprecata. I rossoblù passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Mungo ed in superiorità numerica, si fanno raggiungere dal Fondi negli ultimi minuti. A rovinare la festa, Nolè. La partita finisce tra i fischi del Marulla.

Catanzaro sconfitto

Sconfitto invece il Catanzaro per 1-0 in trasferta dalla Virtus Francavilla. Ai pugliesi basta Maccarrone per battere i giallorossi. Sui Tre Colli continua la crisi.